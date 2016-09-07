В Киеве завтра температура поднимется до +26°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН 8 сентября в столице без осадков, температура воздуха днем +26°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +19°.

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Ветер западный и северо-западный, до 3.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:23, а зайдет в 19:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +30°, осадков не ожидается.