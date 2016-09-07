Завтра в Украине без осадков, на юге и западе воздух прогреется до +30° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +30°, осадков не ожидается.

Завтра в Украине без осадков / flickr.com Sergei Morugin

В Киеве завтра солнечно, ночью +13°, днем +26°. Ветер западный и северо-западный, до 3.9 м/с.

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Во Львове 8 сентября без осадков, ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Виннице в четверг ожидается небольшая облачность. Температура ночью +13°, днем +28°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +15°, днем +30°, ветер переменный, легкий.

В Украине завтра до +30° / УНИАН

В Харькове в четверг малооблачно, температура ночью +14°, днем +25°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +13°, днем +28°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +13°, днем +28°. Ветер северный и восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +14°, днем +28°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Краматорске в четверг солнечно, температура ночью +11°, днем +26°, ветер западный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +11°, днем +27°. Ветер западный, до 5.4 м/с.

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