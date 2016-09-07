Завтра в Украине без осадков, на юге и западе воздух прогреется до +30° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 8 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +30°, осадков не ожидается.
В Киеве завтра солнечно, ночью +13°, днем +26°. Ветер западный и северо-западный, до 3.9 м/с.
Водіїв на дорогах України очікує тепла і суха погода
Во Львове 8 сентября без осадков, ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Виннице в четверг ожидается небольшая облачность. Температура ночью +13°, днем +28°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +15°, днем +30°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в четверг малооблачно, температура ночью +14°, днем +25°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +13°, днем +28°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +13°, днем +28°. Ветер северный и восточный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +14°, днем +28°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Краматорске в четверг солнечно, температура ночью +11°, днем +26°, ветер западный и северо-западный, слабый.
У Києві встановлено новий температурний рекорд
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +11°, днем +27°. Ветер западный, до 5.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°