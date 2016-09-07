Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуируют местных жителей

16:01, 7 сентября 2016
614
0

Лесной пожар, который бушует в округе Бьютт (штат Калифорния, США), уничтожил несколько жилых домов. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает kcra.com.

Спасателям удалось взять под контроль лесной пожар возле Марселя

Пожар в округе начался в понедельник, 5 сентября. Огонь, который движется с высокой скоростью, уже уничтожил более 340 га леса.

По последним данным, полностью сгорели три дома, еще 300 угрожает опасность. Людей, проживающих в регионе, эвакуируют.

Спасатели предупреждают, что в штате Калифорния начинается самый пожароопасный период в году.

Напомним, из-за бушующих лесных пожаров калифорнийские власти вынуждены были эвакуировать более 80 тысяч человек из графства Сан-Бернардино.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, во многие области вернется жара (карта)
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото) В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
75 %
758 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей