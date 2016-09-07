Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуируют местных жителей

Лесной пожар, который бушует в округе Бьютт (штат Калифорния, США), уничтожил несколько жилых домов.

REUTERS

Об этом сообщает kcra.com.

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Пожар в округе начался в понедельник, 5 сентября. Огонь, который движется с высокой скоростью, уже уничтожил более 340 га леса.

По последним данным, полностью сгорели три дома, еще 300 угрожает опасность. Людей, проживающих в регионе, эвакуируют.

Спасатели предупреждают, что в штате Калифорния начинается самый пожароопасный период в году.

Напомним, из-за бушующих лесных пожаров калифорнийские власти вынуждены были эвакуировать более 80 тысяч человек из графства Сан-Бернардино.