Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуируют местных жителей
Лесной пожар, который бушует в округе Бьютт (штат Калифорния, США), уничтожил несколько жилых домов.
Об этом сообщает kcra.com.
Спасателям удалось взять под контроль лесной пожар возле Марселя
Пожар в округе начался в понедельник, 5 сентября. Огонь, который движется с высокой скоростью, уже уничтожил более 340 га леса.
По последним данным, полностью сгорели три дома, еще 300 угрожает опасность. Людей, проживающих в регионе, эвакуируют.
Спасатели предупреждают, что в штате Калифорния начинается самый пожароопасный период в году.
Напомним, из-за бушующих лесных пожаров калифорнийские власти вынуждены были эвакуировать более 80 тысяч человек из графства Сан-Бернардино.
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