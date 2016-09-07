Проливные дожди затопили Грецию, есть жертвы

Из-за наводнений, вызванных проливными дождями, в Греции погибли три человека.

Reuters

Об этом сообщает Reuters.

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Все три жертвы погибли в провинции Мессиния, которая больше других регионов пострадала от наводнения. В частности, в городе Каламата за час выпало 140 мм осадков.

Многие районы Мессинии из-за затопления оказались отрезанными от остальной страны

Сообщается, что от наводнения пострадал также город Салоники. Здесь пожарные получили более 500 вызовов из-за непогоды.

Напомним, в результате урагана "Ньютон", который обрушился на Мексику, погибли два человека.