Водителей на дорогах Украины ожидает теплая и сухая погода

13:00, 7 сентября 2016
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В среду и четверг на украинских автодорогах сохранится теплая погода, осадков синоптики не обещают.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +25°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, малооблачно.

Сегодня в Украине без осадков, на юге температура поднимется до +32° (карта)

На трассе Киев - Ужгород в среду небольшая облачность, температура в дороге +22° … +29°. В четверг без осадков, температура до +29°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, малооблачно. Завтра на данном маршруте солнечно и без осадков, температура до +28°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +25°. 8 сентября на этом маршруте ясно, температура +25°… +27°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +25° … +28°. По данному направлению в четверг переменная облачность, температура до +30°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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