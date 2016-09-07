Водителей на дорогах Украины ожидает теплая и сухая погода
В среду и четверг на украинских автодорогах сохранится теплая погода, осадков синоптики не обещают.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +25°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, малооблачно.
Сегодня в Украине без осадков, на юге температура поднимется до +32° (карта)
На трассе Киев - Ужгород в среду небольшая облачность, температура в дороге +22° … +29°. В четверг без осадков, температура до +29°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +28°, малооблачно. Завтра на данном маршруте солнечно и без осадков, температура до +28°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +25°. 8 сентября на этом маршруте ясно, температура +25°… +27°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +25° … +28°. По данному направлению в четверг переменная облачность, температура до +30°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°