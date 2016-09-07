Спасателям удалось взять под контроль лесной пожар возле Марселя
Во Франции пожарным командам удалось взять под контроль лесной пожар, бушующий близ Марселя.
Об этом сообщает Euronews.
В Колорадо горит более 120 га леса
С огнем борются 800 пожарных.
Пожар уничтожил 390 га территории Национального природного парка "Каланки".
"Настоящая катастрофа! На протяжении 10 лет сюда возвращались и здесь размножались живые организмы, насекомые, фауна и флора, длительная регенерация, природа делала свое дело... Эта территория богата средиземноморскими растениями. И вот теперь все надо начинать с нуля...", - сказал руководитель Национального природного парка Дидье Рэо.
Сейчас французская полиция выясняет причины возгорания.
Напомним, лесной пожар возле Марселя начался еще 11 августа. Тогда спасатели эвакуировали местное население.
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