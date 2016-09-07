Ураган "Ньютон" обрушился на Мексику, два человека погибли
В результате урагана "Ньютон", который обрушился на Мексику, погибли два человека.
Об этом сообщает BBC.
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По словам местных властей, пять человек проигнорировали предупреждения об урагане и отправились рыбачить. В результате два человека погибли, трое считаются пропавшими без вести.
"Ньютон" вышел на сушу недалеко от популярного курорта Кабо-Сан-Лукас и повредил большое количество зданий. Скорость ветра достигала 150 км/ч.
Напомним, в Северной Корее в результате наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок", погибли 60 человек.
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