Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11 км
Вулкан Ключевской (РФ) в среду, 7 сентября, произвел выбросы пепла на 8 и 11 км над уровнем моря.
Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, передает ТАСС.
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"Первый выброс пепла на высоту до восьми км над уровнем моря был зафиксирован в 08:00 местного времени, второй выброс на 11 км был зафиксирован в 08:23 местного времени. Шлейф распространяется в восточном направлении, его высота неизвестна", - сообщили в организации.
Сейчас выброс пепла продолжается. Геофизики присвоили Ключевскому красный, самый высокий код опасности.
Напомним, извержение вулкана Попокатепетль в Мексике вызвало землетрясение магнитудой 3 балла.
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