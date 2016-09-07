Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11 км

10:31, 7 сентября 2016
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Вулкан Ключевской (РФ) в среду, 7 сентября, произвел выбросы пепла на 8 и 11 км над уровнем моря.

volkstat.ru
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11 км  / volkstat.ru

Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, передает ТАСС.

В Индонезии сразу три вулкана начали извергать пепел 

"Первый выброс пепла на высоту до восьми км над уровнем моря был зафиксирован в 08:00 местного времени, второй выброс на 11 км был зафиксирован в 08:23 местного времени. Шлейф распространяется в восточном направлении, его высота неизвестна", - сообщили в организации.

Сейчас выброс пепла продолжается. Геофизики присвоили Ключевскому красный, самый высокий код опасности.

Напомним, извержение вулкана Попокатепетль в Мексике вызвало землетрясение магнитудой 3 балла. 

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