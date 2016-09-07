В Северной Корее в результате наводнения погибли 60 человек

В Северной Корее в результате наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок", погибли 60 человек.

REUTERS

Об этом сообщает Korean Broadcasting System со ссылкой на Voice of America.

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Также 25 человек считаются пропавшими без вести.

Из-за наводнения больше всего пострадала провинция Хамген-Пукто, где эвакуировали около 44 тыс. человек.

Кроме того, затопленными оказались 112 км дорог и около 10 га сельскохозяйственных угодий. Также стихия разрушила тысячи зданий.

Напомним, в Северной Корее прошли сильные ливни, которые привели к оползням. В частности, в городе Хесан обвалился пятиэтажный жилой дом, где могли находиться около 80 человек.