В Северной Корее в результате наводнения погибли 60 человек

09:36, 7 сентября 2016
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В Северной Корее в результате наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок", погибли 60 человек.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Korean Broadcasting System со ссылкой на Voice of America.

В результате наводнения в индийском штате Бихар погибли 204 человека

Также 25 человек считаются пропавшими без вести.

Из-за наводнения больше всего пострадала провинция Хамген-Пукто, где эвакуировали около 44 тыс. человек.

Кроме того, затопленными оказались 112 км дорог и около 10 га сельскохозяйственных угодий. Также стихия разрушила тысячи зданий.

Напомним, в Северной Корее прошли сильные ливни, которые привели к оползням. В частности, в городе Хесан обвалился пятиэтажный жилой дом, где могли находиться около 80 человек. 

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