В Киеве сегодня днем до +25°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 сентября в столице воздух прогреется до +25°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:22, а зайдет в 19:28.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Украине днем до +32°, осадков синоптики не обещают.

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