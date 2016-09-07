В Киеве сегодня днем до +25°, осадков не ожидается

08:30, 7 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 сентября в столице воздух прогреется до +25°, осадков не ожидается.

kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Киеве установлен новый температурный рекорд

Сегодня солнце в столице взошло в 06:22, а зайдет в 19:28.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Украине днем до +32°, осадков синоптики не обещают.

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