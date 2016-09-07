Сегодня в Украине без осадков, на юге температура поднимется до +32° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в Украине днем до +32°, осадков синоптики не обещают.

В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort

В столице сегодня без осадков, днем +25°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

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Во Львове 7 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +25°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду без осадков. Температура +27°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +32°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Украине сегодня до +32° / УНИАН

В Харькове малооблачно. Температура до +23°, ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +30°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +27°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +27°. Ветер северный и северо-западный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +24°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +24°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

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