В Киеве завтра до +24°, осадков не ожидается

19:00, 6 сентября 2016
1102
0

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +24°.

nastol.com.ua
В Киеве завтра до +24° / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +18°.

На популярных маршрутах Украины будет тепло и без осадков

Ветер переменный, до 2.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:28.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +31°, осадков не ожидается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны Синоптик предупредила о приближении циклона: дожди и грозы охватят несколько регионов страны
Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта) Прогноз погоды: 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями (карта)
В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото) В Словении гигантский град с теннисный мяч побил авто и дома (фото)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
75 %
758 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей