В Киеве завтра до +24°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 сентября, в столице без осадков, температура воздуха днем +24°.

В Киеве завтра до +24° / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +18°.

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Ветер переменный, до 2.4 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:28.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +31°, осадков не ожидается.