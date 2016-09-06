В Украине завтра без осадков, на юге температура поднимется до +31° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 сентября в Украине столбик термометра поднимется до +31°, осадков не ожидается.

В Украине завтра без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В Киеве завтра солнечно, ночью +13°, днем +24°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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Во Львове 7 сентября без осадков, ночью +12°, днем +26°. Ветер северо-восточный, легкий.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +25°. Ветер северо-восточный и северо-западный, до 2.0 м/с.

В Виннице в среду ожидается небольшая облачность. Температура ночью +10°, днем +26°. Ветер северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +14°, днем +31°, ветер переменный, слабый.

В Украине завтра до +31° / УНИАН

В Харькове в среду малооблачно, температура ночью +12°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +12°, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +31°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +18°, днем +27°. Ветер северный и северо-западный, до 4.6 м/с.

В Краматорске в среду солнечно, температура ночью +15°, днем +24°, ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +15°, днем +24°. Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.

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