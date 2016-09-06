В Колорадо горит более 120 га леса
В округе Лаример (штат Колорадо, США) с 4 сентября бушует лесной пожар.
Об этом сообщает coloradoan.com.
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Пожар в регионе начался днем 4 сентября, с огнем борются десятки спасателей. Из-за сильного ветра и высокой температуры пожар распространяется очень быстро.
Местные власти распорядились эвакуировать жителей 30 домов города Ливермор. По информации аварийных служб, в этом населенном пункте огонь прошел рядом с несколькими зданиями.
На данный момент причины возникновения пожара неизвестны. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.
Напомним, из-за лесного пожара, который начался в автономной области Валенсия (Испания), спасатели эвакуируют местных жителей.
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