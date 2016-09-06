Количество жертв землетрясения в Италии увеличилось до 296
В результате землетрясения, которое произошло 24 августа в Италии, погибли 296 человек.
Об этом сообщает Rai News.
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Число жертв землетрясения увеличилось после того, как спасатели нашли тело афганского беженца.
По официальным данным, тысячи людей, которые остались без крова, сейчас находятся в лагерях временного пребывания.
Напомним, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,0 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.
Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.
В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче.
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