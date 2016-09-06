В Киеве установлен новый температурный рекорд
В понедельник, 5 сентября, в Киеве среднесуточная температура на 0,3° превысила предыдущий рекорд далекого 1891 года и составила +22,9°.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
В Киеве сегодня днем до +26°, без осадков
Отмечается, что такой температурный показатель на 6,1° превышает климатическую норму.
Кроме того, температура ночью 6 сентября в столице не опустилась ниже +16,9°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения для этих суток 1907 года.
Напомним, в Гидрометцентре сообщили, что средняя температура воздуха в Украине в сентябре составит 14-18°, прогнозируемое количество осадков - 35-65 мм.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 75 %
Давление: 758 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей