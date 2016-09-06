В Киеве установлен новый температурный рекорд

13:20, 6 сентября 2016
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В понедельник, 5 сентября, в Киеве среднесуточная температура на 0,3° превысила предыдущий рекорд далекого 1891 года и составила +22,9°.

gloss.ua
В Киеве установлен новый температурный рекорд / gloss.ua

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

В Киеве сегодня днем до +26°, без осадков

Отмечается, что такой температурный показатель на 6,1° превышает климатическую норму.

Кроме того, температура ночью 6 сентября в столице не опустилась ниже +16,9°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения для этих суток 1907 года.

Напомним, в Гидрометцентре сообщили, что средняя температура воздуха в Украине в сентябре составит 14-18°, прогнозируемое количество осадков - 35-65 мм.

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