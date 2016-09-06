На популярных маршрутах Украины будет тепло и без осадков
Сегодня и завтра на украинских автодорогах сохранится теплая погода, практически без осадков.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +26°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, малооблачно.
На трассе Киев - Ужгород во вторник во Львовской области вероятны осадки, температура в дороге +22° … +27°. В среду небольшая облачность, температура до +29°.
В Полтавской области сегодня пройдет дождь с грозой, в остальных регионах Украины тепло и без осадков (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +28°.
В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +29°. 7 сентября на этом маршруте малооблачно, температура +22°… +24°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +26° … +30°. По данному направлению в среду переменная облачность, температура до +30°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°