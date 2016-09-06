На популярных маршрутах Украины будет тепло и без осадков

13:00, 6 сентября 2016
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Сегодня и завтра на украинских автодорогах сохранится теплая погода, практически без осадков. 

loginincorrect.livejournal.com
На украинских дорогах практически без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +26°… +31°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, малооблачно.

На трассе Киев - Ужгород во вторник во Львовской области вероятны осадки, температура в дороге +22° … +27°. В среду небольшая облачность, температура до +29°.

В Полтавской области сегодня пройдет дождь с грозой, в остальных регионах Украины тепло и без осадков (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +28°.

В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +29°. 7 сентября на этом маршруте малооблачно, температура +22°… +24°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +26° … +30°. По данному направлению в среду переменная облачность, температура до +30°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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