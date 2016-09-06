В результате наводнения в индийском штате Бихар погибли 204 человека

12:23, 6 сентября 2016
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В результате наводнения, вызванного разливом реки Ганг, в индийском штате Бихар погибли 204 человека.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Indian Express.

В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 12 человек

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Индии заявили, что наводнение затронуло более 2 тысяч сел в 12 округах. Из пострадавших районов спасатели эвакуировали 7 млн человек.

Сейчас в штате открыты 652 лагеря для временного размещения людей, которые лишились своих домов в результате наводнения.

По информации местных властей, уровень воды в реке Ганг начинает снижаться.

Напомним, наводнение, которое произошло из-за разлива реки Ганг в Индии, побило рекорды по уровню воды.

В городе Патна уровень воды достиг 50,52 м. Предыдущий рекорд, 50,27 м, был зафиксирован в 1994 году.

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