В результате наводнения в индийском штате Бихар погибли 204 человека

В результате наводнения, вызванного разливом реки Ганг, в индийском штате Бихар погибли 204 человека.

Reuters

Об этом сообщает The Indian Express.

Читайте также В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 12 человек

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Индии заявили, что наводнение затронуло более 2 тысяч сел в 12 округах. Из пострадавших районов спасатели эвакуировали 7 млн человек.

Сейчас в штате открыты 652 лагеря для временного размещения людей, которые лишились своих домов в результате наводнения.

По информации местных властей, уровень воды в реке Ганг начинает снижаться.

Напомним, наводнение, которое произошло из-за разлива реки Ганг в Индии, побило рекорды по уровню воды.

В городе Патна уровень воды достиг 50,52 м. Предыдущий рекорд, 50,27 м, был зафиксирован в 1994 году.