Жертвами шторма "Эрмина" в США стали три человека
В результате тропического шторма "Эрмина", который обрушился на США, погибли три человека.
Об этом сообщили официальные представители пожарного управления округа Коллетон (штат Южная Каролина), передает ТАСС.
Тропический шторм "Ньютон" достиг силы урагана и приближается к побережью Мексики
На юге штата был сбит машиной мужчина, который пытался убрать с дороги дерево, поваленное сильным ветром. Во Флориде погиб бездомный, на которого упало дерево, а в Северной Каролине жертвой шторма стал шофер автофургона, опрокинутого порывом ветра.
Напомним, в результате тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Японию 29 августа, погибли 17 человек.
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