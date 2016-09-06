Жертвами шторма "Эрмина" в США стали три человека

В результате тропического шторма "Эрмина", который обрушился на США, погибли три человека.

Reuters

Об этом сообщили официальные представители пожарного управления округа Коллетон (штат Южная Каролина), передает ТАСС.

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На юге штата был сбит машиной мужчина, который пытался убрать с дороги дерево, поваленное сильным ветром. Во Флориде погиб бездомный, на которого упало дерево, а в Северной Каролине жертвой шторма стал шофер автофургона, опрокинутого порывом ветра.

Напомним, в результате тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Японию 29 августа, погибли 17 человек.