Проливные дожди затопили Мексику

Центральные и южные регионы Мексики оказались затопленными из-за проливных дождей.

Reuters

Об этом сообщает Al Jazeera.

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На данный момент из-за наводнений, вызванных дождями, погибли три человека. Около 600 жителей были эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания.

За сутки 4 сентября в Акапулько выпало 165 мм осадков. Для сравнения, в городе среднемесячное количество осадков в сентябре не превышает 349 мм.

Отмечается, что больше всего от ливней пострадал штат Чьяпас.

Напомним, в результате тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Японию 29 августа, погибли 17 человек.