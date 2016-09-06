Проливные дожди затопили Мексику

10:34, 6 сентября 2016
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Центральные и южные регионы Мексики оказались затопленными из-за проливных дождей.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Al Jazeera.

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На данный момент из-за наводнений, вызванных дождями, погибли три человека. Около 600 жителей были эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания.

За сутки 4 сентября в Акапулько выпало 165 мм осадков. Для сравнения, в городе среднемесячное количество осадков в сентябре не превышает 349 мм.

Отмечается, что больше всего от ливней пострадал штат Чьяпас.

Напомним, в результате тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Японию 29 августа, погибли 17 человек.

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