В Украине до 12 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

09:34, 6 сентября 2016
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В течение 6-12 сентября почти по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Полтавской области сегодня пройдет дождь с грозой, в остальных регионах Украины тепло и без осадков (карта)

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6-12 сентября почти по территории Украины, кроме Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой и Луганской областей, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По Киеву и области в течение 6-12 сентября также будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в Гидрометцентре рассказали, что средняя температура воздуха в сентябре составит 14-18°, прогнозируемое количество осадков - 35-65 мм.

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