В Киеве сегодня днем до +26°, без осадков

08:30, 6 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в столице воздух прогреется до +26°, осадков синоптики не обещают.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня до +26° / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 4.2 м/с.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в сентябре

Сегодня солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:30.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 сентября, в Украине днем до +32°, в Полтавской области синопитки обещают дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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