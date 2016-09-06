В Полтавской области сегодня пройдет дождь с грозой, в остальных регионах Украины тепло и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 сентября, в Украине днем до +32°, в Полтавской области синопитки обещают дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня без осадков, днем +26°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

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Во Львове 6 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +26°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +25°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +29°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Украине сегодня до +32° / УНИАН

В Харькове малооблачно. Температура до +27°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +32°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +32°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +29°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +29°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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