В Полтавской области сегодня пройдет дождь с грозой, в остальных регионах Украины тепло и без осадков (карта)

08:09, 6 сентября 2016
1419
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 сентября, в Украине днем до +32°, в Полтавской области синопитки обещают дожди. 

panoramio.com, Lyubov Frolova HD
В Украине сегодня практически без осадков / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня без осадков, днем +26°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.2 м/с.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в сентябре

Во Львове 6 сентября небольшая облачность, температура воздуха днем +26°. Ветер северо-восточный, слабый. 

В Луцке сегодня солнечно. Температура воздуха днем +25°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +29°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +30°, ветер переменный, до 3.1 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +32° / УНИАН

В Харькове малооблачно. Температура до +27°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +32°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +32°. Ветер переменный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +29°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +29°. Ветер переменный, легкий.

Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в понедельник

В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз) В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на западе ожидается жара до +31° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае Пять человек стали жертвами тайфуна в Китае
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +26°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко Прогноз погоды на 10 июня: сухо и жарко

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
75 %
758 мм
4.4 м/с
2 %
Лента новостей