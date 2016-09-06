Тропический шторм "Ньютон" достиг силы урагана и приближается к побережью Мексики
Тропический шторм "Ньютон", сформировавшийся в Тихом океане, в понедельник достиг силы урагана, он приближается к побережью Мексики.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами в американском городе Майами (штат Флорида), передает ТАСС.
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По оценкам его сотрудников, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления превысила 120 км в час. Ураган приближается к побережью Мексики со скоростью примерно 25 км в час.
Как ожидается, "Ньютон" окажется в районе южной оконечности полуострова Калифорния в течение суток.
Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.
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