В Киеве завтра без осадков, температура днем до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в столице без осадков, температура воздуха днем +26°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +20°.

Читайте также В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в сентябре

Ветер северный и северо-восточный, до 3.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:20, а зайдет в 19:30.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, в Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди с грозами.