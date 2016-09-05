В Киеве завтра без осадков, температура днем до +26°

19:00, 5 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 сентября в столице без осадков, температура воздуха днем +26°.

holy-mozart.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +20°.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в сентябре

Ветер северный и северо-восточный, до 3.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:20, а зайдет в 19:30.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, в Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди с грозами.

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