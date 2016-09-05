Завтра в Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди, в остальных регионах будет тепло и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, в Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди с грозами.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

В Киеве завтра переменная облачность, ночью +12°, днем +26°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.9 м/с.

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Во Львове 6 сентября без осадков, ночью +12°, днем +24°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +25°. Ветер северо-восточный, до 4.8 м/с.

В Виннице во вторник ожидается небольшая облачность. Температура ночью +15°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +16°, днем +30°, ветер переменный, слабый.

В Украине завтра до +27° / УНИАН

В Харькове во вторник пройдет гроза, температура ночью +12°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +16°, днем +32°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +29°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

В Краматорске во вторник малооблачно, температура ночью +14°, днем +29°, ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +16°, днем +30°. Ветер переменный, слабый.

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