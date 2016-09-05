Завтра в Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди, в остальных регионах будет тепло и без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 сентября, в Украине столбик термометра поднимется до +31°, в Полтавской и Харьковской областях пройдут дожди с грозами.
В Киеве завтра переменная облачность, ночью +12°, днем +26°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.9 м/с.
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Во Львове 6 сентября без осадков, ночью +12°, днем +24°. Ветер северо-восточный, слабый.
В Луцке завтра малооблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +25°. Ветер северо-восточный, до 4.8 м/с.
В Виннице во вторник ожидается небольшая облачность. Температура ночью +15°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +16°, днем +30°, ветер переменный, слабый.
В Харькове во вторник пройдет гроза, температура ночью +12°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +16°, днем +32°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +31°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +29°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.
В Краматорске во вторник малооблачно, температура ночью +14°, днем +29°, ветер переменный, слабый.
На автодорогах западной Украины будет прохладно и пройдут дожди, на остальных маршрутах тепло и без осадков
В Северодонецке завтра практически безоблачно. Температура ночью +16°, днем +30°. Ветер переменный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +17°
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Днепр+26°... +16°
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Донецк+26°... +13°
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Житомир+28°... +16°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+29°... +16°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+30°... +18°
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Полтава+25°... +16°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+23°... +16°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+24°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницкий+30°... +17°
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Черкассы+29°... +16°
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Чернигов+26°... +14°
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Черновцы+30°... +19°