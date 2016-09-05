В Испании разбушевался лесной пожар (фото)
Из-за лесного пожара, который начался в автономной области Валенсия, спасатели эвакуируют местных жителей.
Об этом сообщает The Telegraph.
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Пожар начался в трех местах между муниципалитетами Хавеа и Бенитачель во второй половине дня в воскресенье, 4 сентября. На данный момент огонь уже успел уничтожить не менее 20 зданий.
Спасатели эвакуировали сотни местных жителей и туристов.
Лесным пожарам в регионе способствует высокая температура воздуха - в воскресенье здесь было больше 40°.
Yesterday's & this mornings fire in #Javea #Javeafire pic.twitter.com/ft2jfPw2GZ— Joanne (@GonnyGolightly) September 5, 2016
Напомним, в Болгарии вспыхнул лесной пожар площадью 10 тысяч га.
Участки дороги Тополовград - Болгарская поляна и Главан - Голяма Звезда закрыты для движения транспорта.
По подозрению в поджоге задержаны три человека.
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