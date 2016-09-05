В Испании разбушевался лесной пожар (фото)

16:06, 5 сентября 2016
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Из-за лесного пожара, который начался в автономной области Валенсия, спасатели эвакуируют местных жителей.

twitter.com @spoole2013
В Испании бушует лесной пожар / twitter.com @spoole2013

Об этом сообщает The Telegraph.

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Пожар начался в трех местах между муниципалитетами Хавеа и Бенитачель во второй половине дня в воскресенье, 4 сентября. На данный момент огонь уже успел уничтожить не менее 20 зданий.

Спасатели эвакуировали сотни местных жителей и туристов.

Лесным пожарам в регионе способствует высокая температура воздуха - в воскресенье здесь было больше 40°.

Напомним, в Болгарии вспыхнул лесной пожар площадью 10 тысяч га. 

Участки дороги Тополовград - Болгарская поляна и Главан - Голяма Звезда закрыты для движения транспорта.

По подозрению в поджоге задержаны три человека.

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