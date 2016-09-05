В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в сентябре
Средняя температура воздуха в сентябре составит 14-18°, прогнозируемое количество осадков - 35-65 мм.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.
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"Предполагаемая средняя месячная температура 14-18° (в горах 11-13°), что для западных, северных и Винницкой областей на 1-2° выше, для остальной территории близко к норме", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в сентябре выпадет 35-65 мм осадков, в Карпатах до 100 мм.
Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха календарного лета 2016 года в Киеве составила +21,4°, что на 2,7° превышает климатическую норму.
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