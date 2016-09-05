В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает украинцев в сентябре

15:45, 5 сентября 2016
4890
0

Средняя температура воздуха в сентябре составит 14-18°, прогнозируемое количество осадков - 35-65 мм.

sunny7.ua
Средняя температура воздуха в сентябре составит 14-18° / sunny7.ua

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в понедельник

"Предполагаемая средняя месячная температура 14-18° (в горах 11-13°), что для западных, северных и Винницкой областей на 1-2° выше, для остальной территории близко к норме", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в сентябре выпадет 35-65 мм осадков, в Карпатах до 100 мм.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха календарного лета 2016 года в Киеве составила +21,4°, что на 2,7° превышает климатическую норму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек
Север Китая накрыла песчаная буря (видео) Север Китая накрыла песчаная буря (видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей (видео) В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
71 %
758 мм
3.8 м/с
15 %
Лента новостей