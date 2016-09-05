Проливной дождь с градом накрыл Варшаву (видео)

На Варшаву (Польша) в воскресенье обрушились сильные дожди с градом.

Проливной дождь с градом накрыл Варшаву / Lucyna Puzdrowska, kartuzy.naszemiasto.pl

Об этом сообщает Radio Poland.

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Дождь затопил многие улицы и здания польской столицы, сильный ветер повалил десятки деревьев. Из-за непогоды спасатели получили более 200 вызовов от местных жителей.

От непогоды пострадал центр города, в частности район Центрального вокзала.

По прогнозам метеорологов, погода должна улучшиться в понедельник, 5 сентября.

Напомним, в Автономной республике Аджария (Грузия) 31 августа прошел шторм, который создал проблемы местным жителям и туристам.