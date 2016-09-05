Число жертв тайфуна "Лайонрок" в Японии достигло 17

В результате тайфуна "Лайонрок", который обрушился на Японию 29 августа, погибли 17 человек.

Reuters

Об этом сообщает International Business Times.

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Количество жертв возросло после того, как на острове Хоккайдо 4 сентября нашли тела еще двух жертв. Кроме того, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Больше всего из-за стихии пострадала префектура Ивате, где в доме престарелых погибли 9 пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, на Японию уже обрушился новый тайфун "Намтеун". Скорость ветра достигает 165 км/ч.

По прогнозам метеорологов, до конца суток на севере островов Кюсю и Сикоку выпадет до 150 мм осадков, в городе Осака ожидается 180 мм.