На автодорогах западной Украины будет прохладно и пройдут дожди, на остальных маршрутах тепло и без осадков
В понедельник и во вторник на дорогах Украины будет тепло, в понедельник на западном направлении пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +29°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, солнечно.
На трассе Киев - Ужгород в понедельник пройдут дожди с грозами, температура в дороге +21° … +30°. Во вторник без осадков, температура до +29°.
Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в понедельник
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +30°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +25°.
В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +23°. 1 сентября на этом маршруте в Полтавской области пройдет дождь с грозой, температура +26°… +31°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +28° … +30°. По данному направлению во вторник малооблачно, температура до +30°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°