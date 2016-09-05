На автодорогах западной Украины будет прохладно и пройдут дожди, на остальных маршрутах тепло и без осадков

В понедельник и во вторник на дорогах Украины будет тепло, в понедельник на западном направлении пройдут дожди.

На автодорогах Украины практически без осадков / galleryua.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +29°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +31°, солнечно.

На трассе Киев - Ужгород в понедельник пройдут дожди с грозами, температура в дороге +21° … +30°. Во вторник без осадков, температура до +29°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +30°, малооблачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +25°.

В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +23°. 1 сентября на этом маршруте в Полтавской области пройдет дождь с грозой, температура +26°… +31°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +28° … +30°. По данному направлению во вторник малооблачно, температура до +30°.

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