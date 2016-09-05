В Киевской области до 7 сентября ожидается высокая пожарная опасность

В большинстве районов Киевской области 5-7 сентября ожидается пожарная опасность 4 класса.

В Киевской области ожидается высокая пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В Киеве в течение 5 сентября ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

В Киевской области 5-7 сентября в большинстве районов области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 5 сентября, в столице воздух прогреется до +29°, осадков синоптики не обещают.