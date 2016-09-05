На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 5 сентября

До конца сегодняшнего дня в Карпатах и на Закарпатье ожидаются грозы, сильный дождь и ветер.

REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток 5 сентября в Карпатах и на Закарпатье грозы, местами сильный дождь, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине будет практически без осадков, в среду на юге температура поднимется до +33°.