Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в понедельник

На этой неделе в Украине будет практически без осадков, в среду на юге температура поднимется до +33°.

В Украине на этой неделе практически без осадков / Sergey Zozula, panoramio

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории без осадков, температура днем поднимется до +32°.

Во вторник, 6 сентября, в стране ожидается малооблачная погода. Температура днем +24°...+32°.

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В среду, 31 августа, в Украине без осадков. Температура ночью +8°...+14°, днем до +33°.

В четверг практически по всей Украине переменная облачность, ночью +10°...+14°, днем до +30°.

В пятницу в Украине солнечно и без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +21°...+30°.

В субботу по всей стране ожидается ясная погода. Температура ночью +7°...+14°, днем до +28°.

В воскресенье в Украине без осадков, температура ночью +8°...+14°, днем до +29°.

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