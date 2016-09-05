Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в понедельник
На этой неделе в Украине будет практически без осадков, в среду на юге температура поднимется до +33°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории без осадков, температура днем поднимется до +32°.
Во вторник, 6 сентября, в стране ожидается малооблачная погода. Температура днем +24°...+32°.
На западе Украины сегодня будет прохладно и пройдут дожди, в остальных регионах жарко и без осадков (карта)
В среду, 31 августа, в Украине без осадков. Температура ночью +8°...+14°, днем до +33°.
В четверг практически по всей Украине переменная облачность, ночью +10°...+14°, днем до +30°.
В пятницу в Украине солнечно и без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +21°...+30°.
В субботу по всей стране ожидается ясная погода. Температура ночью +7°...+14°, днем до +28°.
В воскресенье в Украине без осадков, температура ночью +8°...+14°, днем до +29°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°