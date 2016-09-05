Погода на неделю: в Украине будет тепло, осадки ожидаются только в понедельник

10:32, 5 сентября 2016
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На этой неделе в Украине будет практически без осадков, в среду на юге температура поднимется до +33°.

Sergey Zozula, panoramio
В Украине на этой неделе практически без осадков / Sergey Zozula, panoramio

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории без осадков, температура днем поднимется до +32°.

Во вторник, 6 сентября, в стране ожидается малооблачная погода. Температура днем +24°...+32°.

На западе Украины сегодня будет прохладно и пройдут дожди, в остальных регионах жарко и без осадков (карта)

В среду, 31 августа, в Украине без осадков. Температура ночью +8°...+14°, днем до +33°. 

В четверг практически по всей Украине переменная облачность, ночью +10°...+14°, днем до +30°. 

В пятницу в Украине солнечно и без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +21°...+30°.

В субботу по всей стране ожидается ясная погода. Температура ночью +7°...+14°, днем до +28°.

В воскресенье в Украине без осадков, температура ночью +8°...+14°, днем до +29°.

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