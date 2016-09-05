Тайфун "Намтеун" обрушился на Японию
Тайфун "Намтеун" обрушился на побережье префектуры Нагасаки, спасатели предупреждают людей о сильном ветре, ливнях и оползнях.
Об этом сообщает The Japan Times.
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Тайфун обрушился на сушу ночью в понедельник, сейчас он движется на северо-восток со скоростью 20 км/ч.
По прогнозам метеорологов, до конца суток на севере островов Кюсю и Сикоку выпадет до 150 мм осадков, в городе Осака ожидается 180 мм.
Из-за "Намтеуна" на данный момент пострадал один человек: его сбил сильный ветер. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Напомним, число жертв тайфуна "Лайонрок", который обрушился на северные и северо-восточные регионы Японии на этой неделе, возросло до 16 человек.
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