Тайфун "Намтеун" обрушился на Японию

09:35, 5 сентября 2016
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Тайфун "Намтеун" обрушился на побережье префектуры Нагасаки, спасатели предупреждают людей о сильном ветре, ливнях и оползнях.

visibleearth.nasa.gov
Тайфун "Намтеун" обрушился на Японию / visibleearth.nasa.gov

Об этом сообщает The Japan Times.

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Тайфун обрушился на сушу ночью в понедельник, сейчас он движется на северо-восток со скоростью 20 км/ч.

По прогнозам метеорологов, до конца суток на севере островов Кюсю и Сикоку выпадет до 150 мм осадков, в городе Осака ожидается 180 мм.

Из-за "Намтеуна" на данный момент пострадал один человек: его сбил сильный ветер. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Напомним, число жертв тайфуна "Лайонрок", который обрушился на северные и северо-восточные регионы Японии на этой неделе, возросло до 16 человек.

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