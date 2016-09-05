В Киеве сегодня темпераутра поднимется до +29°, без осадков

08:30, 5 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 сентября, в столице воздух прогреется до +29°, осадков синоптики не обещают.

gloss.ua
В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

В центре и на западе Украины до 5 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Сегодня солнце в столице взошло в 06:18, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Украине днем до +32°, в западных областях пройдут дожди

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