В Киеве сегодня темпераутра поднимется до +29°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 сентября, в столице воздух прогреется до +29°, осадков синоптики не обещают.

В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

Читайте также В центре и на западе Украины до 5 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Сегодня солнце в столице взошло в 06:18, а зайдет в 19:32.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Украине днем до +32°, в западных областях пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.