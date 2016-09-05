На западе Украины сегодня будет прохладно и пройдут дожди, в остальных регионах жарко и без осадков (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Украине днем до +32°, в западных областях пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +30°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.
В центре и на западе Украины до 5 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Во Львове 5 сентября дождь с грозой, температура воздуха днем +21°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня гроза. Температура воздуха днем +23°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице понедельник без осадков. Температура +29°. Ветер южный и юго-западный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +30°, ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.
В Харькове малооблачно. Температура до +29°, ветер южный и юго-западный, слабый.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +32°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +28°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем +29°. Ветер южный и юго-западный, легкий.
В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +30°. Ветер южный и юго-западный, до 3.5 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+27°... +20°
-
Житомир+23°... +14°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+20°... +10°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +16°
-
Луганск+30°... +23°
-
Луцк+21°... +13°
-
Львов+19°... +13°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Ровно+22°... +13°
-
Симферополь+30°... +19°
-
Сумы+24°... +15°
-
Тернополь+20°... +12°
-
Харьков+25°... +17°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+24°... +15°
-
Чернигов+25°... +14°
-
Черновцы+23°... +13°