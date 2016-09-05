На западе Украины сегодня будет прохладно и пройдут дожди, в остальных регионах жарко и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Украине днем до +32°, в западных областях пройдут дожди.

В Украине сегодня преимущественно без осадков / galleryua.com, berlum

В столице сегодня без осадков, днем +30°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

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Во Львове 5 сентября дождь с грозой, температура воздуха днем +21°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня гроза. Температура воздуха днем +23°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице понедельник без осадков. Температура +29°. Ветер южный и юго-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +30°, ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

В Украине сегодня до +32° / УНИАН

В Харькове малооблачно. Температура до +29°, ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +31°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Днепре ожидается практически безоблачная погода. Температура воздуха +32°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +28°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +29°. Ветер южный и юго-западный, легкий.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +30°. Ветер южный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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