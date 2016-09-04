В Японии из-за тайфуна "Лайонрок" погибли уже 16 человек
Число жертв тайфуна "Лайонрок", который обрушился на северные и северо-восточные регионы Японии на этой неделе, возросло до 16 человек.
Об этом, как передает ТАСС, сообщил сегодня телеканал NHK.
Наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Иватэ, 9 из них проживали в доме престарелых в городе Иваидзуми. Их тела спасатели обнаружили в минувшую среду.
В начале недели на северо-востоке острова Хонсю и на северном острове Хоккайдо тайфун привел к разливу рек и прорыву дамб. Сотни домов остались без света. Также было отменено более 100 авиарейсов.
В Китае из-за тайфуна "Лайонрок" эвакуировали более 40 тысяч человек
В середине августа на Японию обрушился тайфун "Миндуль", в результате чего один человек погиб, более 60 пострадали. Рекомендацию об эвакуации тогда получили более полумиллиона жителей.
Между тем к юго-западной части Японии приближается новый тропический шторм. По прогнозам метеорологов, он достигнет территории острова Кюсю в понедельник утром.
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