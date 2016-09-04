Последствия тайфуна в Приморье: подтоплены более трех тысяч домов

Из-за тайфуна "Лайонрок" в Приморском крае РФ эвакуированы более 700 человек.

В Приморье пронесся тайфун / primorsky.ru

В результате прошедших проливных дождей в Приморском крае подтоплены более трех тысяч домов. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС РФ.

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По состоянию на 10.00 по местному времени подтоплен 3261 дом в Анучинском, Красноармейском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском районах, а также на территории Дальнегорского городского округа и Уссурийска. Кроме этого вода вошла в 1086 придомовых территорий. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"На 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км", - сказано в сообщении.

По данным спасателей, всего из подтопленных районов эвакуированы 722 человека.

Напомним, 31 августа в Приморском крае (РФ) в результате тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков.