США сотрясло мощное землетрясение: толчки ощутили жители 6 штатов

18:40, 3 сентября 2016
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Очаг землетрясения залегал на глубине 6,6 километра.

fitzvideo.com
Землетрясение зафиксировано в 14 километрах от городка Пауни, штат Оклахома / fitzvideo.com

В субботу, 3 сентября, в американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Землетрясение зафиксировано в 14 километрах на северо-запад от города Пауни, сообщает ТСН.uа.

"Информация от местных властей о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших не поступала. Однако, как информирует издание, мощное землетрясение не нанесло значительных повреждений", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению Геологической службы США, подземные толчки ощущали жители 6 других штатов - Канзаса, Арканзаса, Миссури, Техаса, Небраски и Айовы.

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Как сообщал УНИАН, в результате землетрясения 24 августа в Италии погибло 293 человека.

Отмечается, что подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия.

Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В результате землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче.

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