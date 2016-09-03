В Италии произошло еще одно землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 120 км к северо-востоку от Рима и в 30 км к западу от города Асколи-Пичено, пострадавшего от землетрясения 25 августа.
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Центральной Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.
Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение магнитудой более 7 баллов
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 120 км к северо-востоку от Рима и в 30 км к западу от города Асколи-Пичено, пострадавшего от землетрясения 25 августа. Очаг залегал на глубине 9 км.
В то же время Метеорологическая обсерватория Гонконга оценивает магнитуду землетрясения в 5,0. Информация о его возможных последствиях пока не поступала.
25 августа в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0. За ним последовала серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших городов.
В результате катастрофы погибли, по последним данным, 294 человека, более 400 пострадали, крова лишились более 2 тыс. человек. В зоне происшествия продолжается разбор завалов.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+27°... +20°
-
Житомир+23°... +14°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+20°... +10°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +16°
-
Луганск+30°... +23°
-
Луцк+21°... +13°
-
Львов+19°... +13°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+26°... +16°
-
Ровно+22°... +13°
-
Симферополь+30°... +19°
-
Сумы+24°... +15°
-
Тернополь+20°... +12°
-
Харьков+25°... +17°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+24°... +15°
-
Чернигов+25°... +14°
-
Черновцы+23°... +13°