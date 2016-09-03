Ураган Эрмина обесточил во Флориде 300 тысяч зданий
Прошедший в пятницу над американским штатом Флорида ураган Эрмина оставил без электричества почти 300 тысяч жилых домов и предприятий, вырвал с корнем множество деревьев, а также вызвал наводнения в низменных районах.
Эрмина пересекла береговую линию со стороны Мексиканского залива, в 30 километрах к югу от столицы штата, Таллахасси, пишет Би-Би-Си.
Скорость ветра достигала 130 километров в час. В ряде районов пяти округов штата из-за угрозы затопления была объявлена эвакуация жителей.
Тропический шторм "Эрл" превратился в ураган, в Мексике началась эвакуация (фоторепортаж)
В результате удара стихии погиб как минимум один человек - в городе Окала на палатку, в которой спал бездомный, упало дерево.
После прохождения над Флоридой ураган ослаб до уровня тропического шторма. Однако сейчас Эрмина движется над Атлантикой в направлении Южной и Северной Каролины, и, как прогнозируют метеорологи, он может набрать еще большую силу.
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