Ураган Эрмина обесточил во Флориде 300 тысяч зданий

Прошедший в пятницу над американским штатом Флорида ураган Эрмина оставил без электричества почти 300 тысяч жилых домов и предприятий, вырвал с корнем множество деревьев, а также вызвал наводнения в низменных районах.

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Эрмина пересекла береговую линию со стороны Мексиканского залива, в 30 километрах к югу от столицы штата, Таллахасси, пишет Би-Би-Си.

Скорость ветра достигала 130 километров в час. В ряде районов пяти округов штата из-за угрозы затопления была объявлена эвакуация жителей.

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В результате удара стихии погиб как минимум один человек - в городе Окала на палатку, в которой спал бездомный, упало дерево.

После прохождения над Флоридой ураган ослаб до уровня тропического шторма. Однако сейчас Эрмина движется над Атлантикой в направлении Южной и Северной Каролины, и, как прогнозируют метеорологи, он может набрать еще большую силу.