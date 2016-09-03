Ураган Эрмина обесточил во Флориде 300 тысяч зданий

05:51, 3 сентября 2016
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Прошедший в пятницу над американским штатом Флорида ураган Эрмина оставил без электричества почти 300 тысяч жилых домов и предприятий, вырвал с корнем множество деревьев, а также вызвал наводнения в низменных районах.

REUTERS
REUTERS

Эрмина пересекла береговую линию со стороны Мексиканского залива, в 30 километрах к югу от столицы штата, Таллахасси, пишет Би-Би-Си.

Скорость ветра достигала 130 километров в час. В ряде районов пяти округов штата из-за угрозы затопления была объявлена эвакуация жителей.

Тропический шторм "Эрл" превратился в ураган, в Мексике началась эвакуация (фоторепортаж)

REUTERS
REUTERS

В результате удара стихии погиб как минимум один человек - в городе Окала на палатку, в которой спал бездомный, упало дерево.

После прохождения над Флоридой ураган ослаб до уровня тропического шторма. Однако сейчас Эрмина движется над Атлантикой в направлении Южной и Северной Каролины, и, как прогнозируют метеорологи, он может набрать еще большую силу.

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