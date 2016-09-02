Лето этого года стало пятым среди самых жарких в истории Киева

По данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха календарного лета 2016 года в Киеве составила +21,4°, что на 2,7° превышает климатическую норму.

В течение лета было 24 дня с температурой выше +30,0° / Фото УНИАН

В целом все три летних месяца были теплее климатической нормы, но в июле было зафиксировано наибольшее отклонение от нормы +3,1°, передает ZN.UA. В течение лета было 24 дня с температурой выше +30,0°. К особенностям этого лета в Киеве синоптики относят чрезвычайно сухие три месяца, особенно июнь, в котором выпало только 21% климатической нормы.

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Недобор осадков составил 142 мм, их выпало всего 38% климатической нормы. Однако самым сухим остается прошлогоднее лето, когда осадков выпало лишь 30% климатической нормы.

Несмотря на жаркое лето, в течение лета неоднократно наблюдались резкие перепады температуры воздуха. В целом температура первых восьми месяцев превысила климатическую норму на 2,7°, что является предпосылкой вхождения этого года в тройку самых теплых за 136 лет наблюдения в столице.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 23 августа в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Температура ночью опустилась ниже 22,2°, что выше на 0,1° предыдущего рекордного значения этой даты 1946 года.

Это был 29-й температурный рекорд с начала этого года в Киеве, причем 28 из них превысили предыдущие значения в сторону потепления.