Во время бури в Иране погибли 4 человека

16:19, 2 сентября 2016
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В результате бури в прикаспийских провинциях Ирана погибли 4 человека. 

Reuters
Reuters

С 1 сентября на севере страны бушует сильная буря, сопровождающаяся проливными дождями.

Больше всего от стихии пострадали провинции Голестан и Мазандеран, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

В результате наводнения в Нигерии погибли не менее 12 человек

Многие населенные пункты, которые находятся на побережье Каспийского моря, оказались затопленными.

На востоке провинции Голестан три члена одной семьи стали жертвами наводнения. Еще один человек погиб в результате удара молнии в населенном пункте Газальдже той же провинции.

В районе города Амоль провинции Мазандеран ветер повредил кровли 900 жилых домов и 100 промышленных сооружений.

Город Астара оказался почти полностью затопленным водой.

Напомним, в Северной Корее прошли сильные ливни, которые привели к оползням.

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