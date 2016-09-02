Во время бури в Иране погибли 4 человека

В результате бури в прикаспийских провинциях Ирана погибли 4 человека.

Reuters

С 1 сентября на севере страны бушует сильная буря, сопровождающаяся проливными дождями.

Больше всего от стихии пострадали провинции Голестан и Мазандеран, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

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Многие населенные пункты, которые находятся на побережье Каспийского моря, оказались затопленными.

На востоке провинции Голестан три члена одной семьи стали жертвами наводнения. Еще один человек погиб в результате удара молнии в населенном пункте Газальдже той же провинции.

В районе города Амоль провинции Мазандеран ветер повредил кровли 900 жилых домов и 100 промышленных сооружений.

Город Астара оказался почти полностью затопленным водой.

Напомним, в Северной Корее прошли сильные ливни, которые привели к оползням.