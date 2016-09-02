В Китае из-за тайфуна "Лайонрок" эвакуировали более 40 тысяч человек

На северо-востоке Китая эвакуировали более 40 тыс. человек из-за тайфуна "Лайонрок".

Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Цзефанцзюнь бао".

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Больше всего пострадал Яньбянь-Корейский автономный округ в провинции Цзилинь, где из-за сильных ливней резко повысился уровень воды в реках. Сюда направили более 3,6 тыс. военных и бойцов Народной вооруженной полиции.

Всего от удара стихии на северо-востоке Китая пострадали более 71 тыс. человек.

В то же время, по сообщениям Asahi Shimbun, количество жертв тайфуна "Лайонрок" в Японии увеличилось до 14 человек.

Напомним, 31 августа в Приморском крае (РФ) в результате тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков.