В затопленном Приморье из-за прорыва дамбы эвакуировали 200 человек

14:42, 2 сентября 2016
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Жителей села Мельничное Приморского края (РФ) эвакуировали из-за прорыва дамбы.

newsvl.ru
В затопленном Приморье из-за прорыва дамбы эвакуировали 200 человек newsvl.ru

Об этом сообщат пресс-служба администрации края.

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Утром 2 сентября произошло частичное разрушение земляной насыпи на берегу реки Большая Уссурка в селе Мельничное. Река разделяет населенный пункт пополам, размыто около 30 м берегоукрепительных сооружений, в результате оказалась подтоплена половина частных подворий - около 150 домов.

Сейчас 200 эвакуированных жителей села находятся в пункте временного размещения, организованном в школе.

Напомним, 31 августа в Приморском крае (РФ) в результате тайфуна "Лайонрок" выпала трехмесячная норма осадков.

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