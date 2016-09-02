Водителей на автодорогах Украины ожидает теплая погода без осадков

13:00, 2 сентября 2016
1113
0

На украинских дорогах 2-4 сентября температура поднимется до +30°, осадков не ожидается.

loginincorrect.livejournal.com
На автодорогах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +28°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +24°...+27°. В воскресенье ожидается ясная погода, до +30°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +22°... +27°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +28°. В воскресенье по этому маршруту безоблачно, температура в дороге +26°... +33°.

На выходных в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +30° (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +24°... +25°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°... +29°.  В воскресенье без осадков, до +29°.  

На Мариупольском направлении без осадков, температура +23°...+26°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье малооблачно, до +27°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +26°… +28°. В субботу на этом маршруте ожидается переменная облачность. В воскресенье без осадков, температура до 29 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил более 3 000 гектаров леса (видео) Лесной пожар в Калифорнии уничтожил более 3 000 гектаров леса (видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
В Киеве завтра солнечно, температура до +24° В Киеве завтра солнечно, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
71 %
758 мм
3.8 м/с
15 %
Лента новостей