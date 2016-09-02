Водителей на автодорогах Украины ожидает теплая погода без осадков

На украинских дорогах 2-4 сентября температура поднимется до +30°, осадков не ожидается.

На автодорогах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +28°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +24°...+27°. В воскресенье ожидается ясная погода, до +30°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +22°... +27°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +28°. В воскресенье по этому маршруту безоблачно, температура в дороге +26°... +33°.

Читайте также На выходных в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +30° (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +24°... +25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°... +29°. В воскресенье без осадков, до +29°.

На Мариупольском направлении без осадков, температура +23°...+26°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье малооблачно, до +27°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +26°… +28°. В субботу на этом маршруте ожидается переменная облачность. В воскресенье без осадков, температура до 29 градусов тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.