Водителей на автодорогах Украины ожидает теплая погода без осадков
На украинских дорогах 2-4 сентября температура поднимется до +30°, осадков не ожидается.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +28°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +24°...+27°. В воскресенье ожидается ясная погода, до +30°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +22°... +27°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +28°. В воскресенье по этому маршруту безоблачно, температура в дороге +26°... +33°.
На выходных в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +30° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +24°... +25°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°... +29°. В воскресенье без осадков, до +29°.
На Мариупольском направлении без осадков, температура +23°...+26°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье малооблачно, до +27°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +26°… +28°. В субботу на этом маршруте ожидается переменная облачность. В воскресенье без осадков, температура до 29 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°