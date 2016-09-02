На выходных в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +30° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине температура поднимется до +30°, без осадков.
В столице в субботу солнечно, температура воздуха ночью +12°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +16°...+27°.
Во Львове завтра малооблачно, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье без осадков, +13°...+28°.
Сегодня в Украине без осадков, в центральных областях до +28° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +12°, днем +25°. В воскресенье ночью +16°, днем +29°.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье до +27°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура +16°...+30°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +12°...+25°, без осадков.
В Днепре в субботу малооблачно. Температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +15°...+28°.
В Симферополе завтра малооблачно, +13°...+28°. В воскресенье +14°...+27°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье солнечно, температура поднимется до +26°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье температура поднимется до +26°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье +13°...+26°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +26°. В воскресенье солнечно, ночью +14°, днем до +28°.
В Трускавце в субботу малооблачно, температура до +25°. В воскресенье температура днем +24°, без осадков.
В Сваляве завтра ясно, +25°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +11° …+24°.
На популярных маршрутах Украины в четверг и пятницу будет тепло и без осадков
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +26°.
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура до +26°, ясно.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+27°... +20°
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Житомир+23°... +14°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+20°... +10°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +16°
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Луганск+30°... +23°
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Луцк+21°... +13°
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Львов+19°... +13°
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Николаев+28°... +18°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+26°... +16°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+24°... +15°
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Тернополь+20°... +12°
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Харьков+25°... +17°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+24°... +15°
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Чернигов+25°... +14°
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Черновцы+23°... +13°