На выходных в Украине без осадков, теплее всего будет на юге - до +30° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине температура поднимется до +30°, без осадков.

На выходных в Украине без осадков / lifekiev.com

В столице в субботу солнечно, температура воздуха ночью +12°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +16°...+27°.

Во Львове завтра малооблачно, ночью +12°, днем +25°. В воскресенье без осадков, +13°...+28°.

Читайте также Сегодня в Украине без осадков, в центральных областях до +28° (карта)

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +12°, днем +25°. В воскресенье ночью +16°, днем +29°.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье до +27°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура +16°...+30°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +12°...+25°, без осадков.

Прогноз на 3 сентября / УНИАН

Прогноз на 4 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу малооблачно. Температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +15°...+28°.

В Симферополе завтра малооблачно, +13°...+28°. В воскресенье +14°...+27°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье солнечно, температура поднимется до +26°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье температура поднимется до +26°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье +13°...+26°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +26°. В воскресенье солнечно, ночью +14°, днем до +28°.

В Трускавце в субботу малооблачно, температура до +25°. В воскресенье температура днем +24°, без осадков.

В Сваляве завтра ясно, +25°, в вокресенье солнечно, температура воздуха +11° …+24°.

Читайте также На популярных маршрутах Украины в четверг и пятницу будет тепло и без осадков

В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +26°.

В Бердянске в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура до +26°, ясно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.