Мощные ливни затопили Северную Корею, есть жертвы

В последние дни в Северной Корее прошли сильные ливни, которые привели к оползням.

Мощные ливни затопили Северную Корею / BBC

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на источники в КНДР.

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Оползни сошли в провинциях Хамген-пукто и Янгандо, там погибли люди и разрушены здания.

В городе Хесан обвалился пятиэтажный жилой дом, где могли находиться около 80 человек. Также сообщается о жертвах в городах Мусан и Онсон.

На данный момент разведка Южной Кореи выясняет информацию о точном количестве погибших и разрушениях, которые нанесла стихия.

Напомним, шторм "Эрмина", который сформировался в Мексиканском заливе, достиг силы урагана и угрожает нескольким американским штатам.