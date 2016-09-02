Мощные ливни затопили Северную Корею, есть жертвы

11:33, 2 сентября 2016
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В последние дни в Северной Корее прошли сильные ливни, которые привели к оползням.

BBC
Мощные ливни затопили Северную Корею / BBC

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на источники в КНДР.

В Словении ливень затопил три региона

Оползни сошли в провинциях Хамген-пукто и Янгандо, там погибли люди и разрушены здания.

В городе Хесан обвалился пятиэтажный жилой дом, где могли находиться около 80 человек. Также сообщается о жертвах в городах Мусан и Онсон.

На данный момент разведка Южной Кореи выясняет информацию о точном количестве погибших и разрушениях, которые нанесла стихия.

Напомним, шторм "Эрмина", который сформировался в Мексиканском заливе, достиг силы урагана и угрожает нескольким американским штатам.

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