Вулкан Ключевской выбросил пепел на 5 км

10:32, 2 сентября 2016
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Вулкан Ключевской на Камчатке (РФ) произвел выброс пепла из кратера на высоту до 5 км над уровнем моря. 

volkstat.ru
Вулкан Ключевской выбросил пепел на 5 км / volkstat.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Два землетрясения произошли рядом с одним из крупнейших вулканов Исландии

"Утром 2 сентября на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс. Высота составила до 5 км над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловое облако распространилось на 51 километр в юго-западном направлении от вулкана в глубину полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах зафиксировано не было. Сейчас туристическим организациям рекомендовано не организовывать поездки в район вулкана.

Напомним, извержение вулкана Попокатепетль в Мексике вызвало землетрясение магнитудой 3 балла. 

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