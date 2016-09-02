Вулкан Ключевской выбросил пепел на 5 км
Вулкан Ключевской на Камчатке (РФ) произвел выброс пепла из кратера на высоту до 5 км над уровнем моря.
Об этом сообщает ТАСС.
Два землетрясения произошли рядом с одним из крупнейших вулканов Исландии
"Утром 2 сентября на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс. Высота составила до 5 км над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловое облако распространилось на 51 километр в юго-западном направлении от вулкана в глубину полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.
Выпадение пепла в населенных пунктах зафиксировано не было. Сейчас туристическим организациям рекомендовано не организовывать поездки в район вулкана.
Напомним, извержение вулкана Попокатепетль в Мексике вызвало землетрясение магнитудой 3 балла.
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